Sete produtoras juntam-se para criar vinho de homenagem a Amália

Sete produtoras nacionais aceitaram o desafio da Fundação Amália Rodrigues para produzir um vinho evocativo do centenário de nascimento da fadista e lançaram o "Amálias 100", um "blend" descrito como "único", vertido numa edição limitada de 1.920 garrafas, com preço de venda ao público de 180 euros.Com o propósito de criar algo único - "maior que uma marca ou região" - nasceu a ideia de conceber um vinho que representasse o país e que eternizasse a fadista na memória coletiva -, pelo que foram selecionadas as regiões que melhor destacam Portugal na qualidade dos vinhos tintos: Douro, Dão, Alto e Baixo Alentejo e Lisboa.Assim, na iniciativa "pioneira" juntaram-se Rita Nabeiro (Adega Mayor), Francisca Van Zeller (Van Zellers &Co), Maria Manuel Maia (Poças), Luísa Amorim (Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo), Rita Pinto (Quinta do Pinto), Mafalda Guedes (Sogrape) e Catarina Vieira (Herdade do Rocim) que lançaram o exclusivo "Amálias 100".Vinho tinto da colheita de 2020 (ano do centenário de Amália), junta castas de diferentes regiões do país que destacam a qualidade das diferentes geografias de Portugal, como Touriga Nacional (27%); Alicante Bouschet (26%); Alfrocheiro (20%); Touriga Franca (13%); Trincadeira (7%); e Field Blend Vinhas Velhas (7%), explicam, num comunicado conjunto, enviado às redações.O processo foi conduzido por uma equipa de enologia formada por Beatriz Cabral de Almeida, Carlos Rodrigues e Jorge Alves, tendo cada lote permanecido na "casa mãe" durante 18 meses e "elevado à excelência com estágio em madeira e com a mínima intervenção", seguidos depois então de 12 meses de estágio em garrafa antes de chegarem à mesa.Este vinho, acompanhado por uma caixa numa edição limitada a 1.920 garrafas Magnum (ou 1,5L), estará disponível em canais especialistas, lojas próprias, garrafeiras e restauração.A totalidade dos proveitos deste vinho exclusivo reverterá para a Fundação Amália, que "irá utilizar o dinheiro angariado para as instituições que apoia, tal como a Casa do Artista, e ainda para obras de recuperação da casa de Amália Rodrigues, fundamental para a preservação do espólio da artista".