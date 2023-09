Nem amortecedores travam impacto nas fornecedoras da Autoeuropa

É um choque em cadeia. A paragem forçada da Autoeuropa está a ter um efeito dominó junto de quem produz, fornece ou serve de algum modo aquela que é a maior fábrica de produção de veículos de Portugal. As repercussões variam não só consoante o grau de dependência da unidade da Volkswagen (VW) em Palmela, como também dos "amortecedores" de cada empresa. A real dimensão do impacto vai também depender da duração da suspensão da produção, já que, a confirmarem-se as novas semanas previstas de paralisação, até 12 de novembro, esta será a mais longa paragem seguida de sempre, ultrapassando mesmo a marca dos tempos da pandemia (seis semanas consecutivas em 2020, a que se somaram dias intermitentes), de acordo com dados recolhidos pelo Negócios junto de várias fontes.