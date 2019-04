A Lua está a tornar-se um destino apetecível para as fabricantes automóveis

A BAIC Group está a trabalhar com o Projeto de Exploração Lunar da China para montar um laboratório conjunto de tecnologia, anunciou a empresa durante o Salão Automóvel de Xangai. O laboratório daria apoio à BAIC no desenvolvimento de um veículo planetário.





A BAIC e outras empresas chinesas estão a tentar aproveitar o orçamento do governo chinês para a investigação espacial, de 8 mil milhões de dólares, que só fica atrás do orçamento dos EUA.





A China quer estar entre as três maiores potências aeroespaciais na próxima década. O governo pretende colocar "taikonautas" chineses na Lua na década de 2030. A sonda Chang’e-4 pousou no lado oculto da Lua em janeiro.





O anúncio da BAIC chega um mês depois de a Toyota Motor ter comunicado uma parceria com a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão para a construção de um veículo lunar.





A agência governamental e a maior fabricante automóvel do país estão a trabalhar num veículo autónomo de seis rodas capaz de transportar duas pessoas durante 10.000 quilómetros. O plano é colocar um veículo na Lua em 2029.









O veículo será alimentado através da tecnologia de células de combustível da Toyota, e será capaz de acomodar dois astronautas. De acordo com a fabricante, eles poderão retirar os seus fatos especiais no veículo e viver lá dentro enquanto exploram a superfície lunar.





Em breve, pode haver muita gente por lá. O vice-presidente Mike Pence declarou que os EUA voltarão a levar astronautas à Lua dentro de cinco anos, possivelmente usando foguetes comerciais.





E os bilionários Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson abriram os seus próprios negócios para voos espaciais a uma escala comercial.





Neste verão assinalam-se os 50 anos da chegada da Apollo 11 à Lua.



(Texto original: The Moon Is Becoming a Hot Destination for Carmakers)