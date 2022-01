Associações do ramo automóvel defendem regulamentação da atividade de revenda

Em comunicado, a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) e a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA) afirmam "ser urgente a adoção de medidas para a regulamentação deste setor de atividade", sinalizando que todos os anos os "cofres do Estado" são "lesados em quantia muito significativa por falta de regulamentação e fiscalização da venda de veículos por pessoas ou entidades que não estão legalmente constituídas".A ARAN e a APDCA estiveram reunidas na terça-feira, em Fátima, onde analisaram questões relacionadas com a atividade de venda de automóveis, dando especial enfoque aos veículos usados.No encontro, indica o comunicado hoje emitido, ambas as associações referem o Registo Profissional de Revendedores de Veículos Automóveis "como solução para fazer face à necessidade de regulamentação do setor e a Nova Lei das Garantias Automóveis".Este Registo, é ainda referido, já foi proposto pela ARAN e pela APDCA junto do Governo e das bancadas parlamentares, bem como dos líderes partidários.