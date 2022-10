Atualização do ISV eleva preços dos automóveis até 1,6%

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), apresentada esta segunda-feira pelo Governo, atualiza o imposto sobre veículos (ISV) e o imposto único de circulação (IUC) em linha com a inflação prevista pelo Executivo (4%) para o próximo ano.Esta subida terá um impacto de até 1,6% nos preços de venda ao público dos automóveis, variando consoante os modelos, segundo as simulações feitas pela PwC para o Negócios.Assim, entre os modelos alvo de simulação pela consultora, o menor aumento - de 0,04% - aplica-se a um Mercedes A250 e Limousine (hibrido plug-in com autonomia em elétrico até 70 kms). Neste modelo, o preço final aumenta apenas em 15,88 euros, para 44.363,11 euros.Em modelos mais acessíveis, como o Renault Twingo SCe70 Limited ou o Citroën C4 Puretech 100 S&S CVM6, ambos a gasolina, os preços ficam 0,1% mais caros, o que corresponde a aumentos de 11,66 euros e de 21,28 euros, respetivamente.Os aumentos mais expressivos ocorrem nos veículos de maior cilindrada. É o caso do Mercedes AMG GLC 63 4MATIC, de 3.982 cc e a gasolina, que vê o preço agravar-se em 1,3%, ou 1.619,69 euros, para cerca de 128,5 mil euros.Também o Audi Q5 Sportback SQ5 TDI Quattro, de 2.967 cc e a diesel, ficará 1,34% mais caro, o que representa mais 1.497,37 euros, num automóvel que passará a custar cerca de 113,4 mil euros.O maior aumento percentual pertence, no entanto, ao Volkswagen Touareg. O SUV a diesel e com 3.000 cc de cilindrada verá o preço aumentar 1,6%, ou 1.505,89 euros, passando a custar um pouco mais de 96,5 mil euros.