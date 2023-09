Governo reúne-se com Volkswagen, ACAP e AFIA em busca de soluções para a Autoeuropa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, está reunido com representantes do grupo Volkswagen, da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), um encontro para tentar "encontrar soluções" na sequência da paragem forçada de produção na fábrica de Palmela, apurou o Negócios.



O encontro foi convocado

...