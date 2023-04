B Parts aponta a faturar 35 milhões e entrar nos EUA

A compra em 2020 da maioria do capital da empresa portuense pela gigante Stellantis fez o volume de negócios disparar dos três milhões em 2019 para mais de 20 milhões no ano passado. Agora, a B Parts aposta na entrada no mercado dos Estados Unidos.

