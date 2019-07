Bentley do futuro combina luxo e condução autónoma

Em homenagem ao seu centésimo aniversário, a fabricante do carro oficial da Rainha Isabel II apresentou o conceito EXP 100 GT, uma fusão de tecnologia autónoma com conforto interior, aromas especiais e assentos fabricados a partir das sobras da produção vinícola.





O carro ignora os obstáculos trazidos pelo Brexit para a marca britânica - uma unidade da alemã Volkswagen - para oferecer uma ideia do que seria um veículo de luxo por volta de 2035. Com um sistema de transmissão elétrica, o carro tem capacidade para percorrer 700 quilómetros com um único carregamento.