BMW liderou subidas em 2021. Veja as marcas mais populares em Portugal

Ainda afetado pela pandemia da covid-19, o parque automóvel nacional cresceu no ano passado a um ritmo que é cerca de metade do registado em 2018, quando Portugal viu o número de ligeiros de passageiros aumentar em 215 mil.No final de 2021 existiam em Portugal 5,41 milhões de automóveis ligeiros de passageiros, mais 110 mil do que um ano antes, revelam os dados do relatório "Estatísticas do Setor Automóvel 2022" publicado pela Associaç...