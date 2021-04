Carro solar já pode ser comprado...mas não é para todas as bolsas

Lex Hoefsloot, pode obter 75% da energia necessária para a utilização durante um ano através desses painéis.



O Lightyear One carrega as suas baterias através da captação da energia solar e a fabricante diz que em países mais solarengos é possível conduzir sem ter de fazer qualquer carregamento. No entanto, em caso de necessidade, o veículo conta com um ponto de carregamento que permite carregar a bateria numa hora.



O carro conta com quatro motores incorporados nas rodas que "maximizam a eficiência energética em qualquer tipo de piso", refere ainda a startup holandesa fundada em 2016.



A startup holandesa Lightyear já começou a aceitar encomendas para o seu automóvel elétrico movido a energia solar e as entregas estão previstas para o final deste ano.O Lightyear One apresenta uma autonomia máxima de 725 quilómetros, segundo a fabricante.O automóvel conta com painéis solares no tejadilho e "capot" num total de cinco metros quadrados e, segundo o CEO da empresa,



As encomendas já estão disponíveis, mas o preço pode afastar muitos interessados. O Lightyear One custa 150 mil euros, mas Hoefsloot garante que o objetivo da marca não é ficar limitada ao segmento de luxo.



A empresa foi fundada em 2016 por um estudante da Solar Team Eindhoven, que venceu o Bridgestone World Solar Challenge em 2013, 2015 e 2017. E desde o início que a Lightyear tem colaborado com a Bridgestone.



Em termos de desempenho, o Lightyear One acelera dos 0 aos 100 km/h em 10 segundos e a velocidade máxima é de 150 km/h.



As encomendas agora abertas abrangem as regiões da União Europeia, Noruega e Suíça e estarão disponíveis apenas 946 veículos.