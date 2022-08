Chinesa CATL mantém plano para fábrica de baterias para automóveis elétricos nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de esta terça-feira a Bloomberg ter noticiado o adiamento do anúncio de entrada da CATL nos Estados Unidos, a Reuters veio desmentir a informação e adianta que a inauguração de uma fábrica em território norte-americano continua em cima da mesa, não tendo o projeto inicial qualquer mudança.

A empresa chinesa CATL é a maior fabricante de baterias do mundo e está a planear não só vender baterias de lítio a baixos preços à Ford, bem como a abertura de uma fábrica nos EUA em 2026.

Esta terça-feira, na sequência da chegada da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, tinha sido noticiado que a CATL estaria a adiar o anúncio da construção da fábrica que deveria acontecer este mês, de acordo com o Wall Street Journal, para setembro ou outubro.

Espera-se que com a expansão da empresa chinesa, mais baterias para veículos elétricos possam ser fornecidas a marcas como a Ford, BMW, ou mesmo a Tesla. A localização da nova fábrica é ainda desconhecida, mas a Reuters sabe que em cima da mesa estão estados como o Kentucky ou a Carolina do Sul. Uma das razões apontadas é a proximidade com fábricas de montagem de diferentes marcas de automóveis.

A instalação nos Estados Unidos vem também na sequência de novos apoios do governo dos EUA às fabricantes de baterias para automóveis. No início de maio deste ano, o presidente Joe Biden, revelou intenções de ter metade dos veículos em circulação nos Estados Unidos elétricos até 2030 e anunciou um financiamento superior a 3 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) para infraestruturas de apoio ao setor.