Como um caso de covid abalou a cadeia de fornecimentos da Toyota

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

No início do mês passado, numa grande fábrica na estrada que liga Hanói à cidade portuária vietnamita de Haiphong, um único trabalhador testou positivo para a covid-19. A variante delta se espalhava rapidamente pelo país do Sudeste Asiático na altura e, a 4 de agosto, as autoridades provinciais suspenderam as atividades na fábrica, operada por uma fabricante de componentes para automóveis.A um oceano de distâ...