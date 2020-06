De março a maio venderam-se tantos carros como em fevereiro

O impacto da pandemia e das medidas decretadas pelo Governo, em particular as restrições à circulação e o encerramento dos concessionários físicos, levou a que em março as vendas sofressem uma quebra de 56,6%. Em abril, com os “stands” fechados durante todo o mês, a descida agravou-se para uns inéditos 84,6%. No mês passado, mesmo com a reabertura dos concessionários, a queda foi ainda de praticamente 72%.