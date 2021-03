Depois da VW e Mercedes, Nissan e Toyota também param fábricas no Brasil devido à covid

As filiais no Brasil das multinacionais Nissan e Toyota juntaram-se hoje à paralisação de várias fábricas do setor automóvel devido ao avanço acelerado da pandemia de covid-19 no país, um dos mais afetados pela pandemia.Segundo a companhia, a Nissan Brasil decidiu conceder férias coletivas aos seus funcionários, sendo que a linha de montagem na cidade de Resende, no Estado do Rio de Janeiro e que é a principal da empresa, ficará suspensa entre 26 de março e 9 de abril, retomando as atividades em 12 de abril.A decisão, detalha a Nissan Brasil, procura "garantir a segurança dos seus trabalhadores, como parte do esforço para reduzir o impacto da pandemia, adaptar a empresa ao atual cenário de desafios enfrentados pelo setor automotor e garantir a continuidades dos negócios".A Toyota, por sua vez, informou que as suas quatro fábricas no estado de São Paulo, localizadas nos municípios de São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, vão paralisar as atividades por dez dias a partir de segunda-feira."A medida visa contribuir para a redução da circulação de pessoas no momento mais crítico da pandemia no país", informou a multinacional em comunicado, no qual indicou ter tomado a decisão em conjunto com sindicatos locais.A multinacional acrescentou que continuará a avaliar a situação a cada momento, já que a sua prioridade é a saúde dos seus 5.600 funcionários no Brasil.A Nissan e a Toyota juntaram-se assim a medidas semelhantes que já tinham sido tomadas pelas subsidiárias das multinacionais alemãs Mercedes Benz e Volkswagen.A Mercedes Benz anunciou na terça-feira que também suspenderá a produção de veículos no Brasil entre 26 de março e 6 de abril, pelos mesmos motivos, nas fábricas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ambas na região sudeste.A outra fabricante alemã, a Volkswagen, decidiu no dia 19 de março suspender a produção das suas quatro fábricas no Brasil, também por doze dias, entre 24 de março e 4 de abril, devido ao agravamento da pandemia.A medida da Volkswagen estende-se às três fábricas no estado de São Paulo: as de São Bernardo do Campo e Taubaté, nas quais produz automóveis; e a de São Carlos, onde fabrica motores. O mesmo vale para a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná , onde são montados os utilitários.O Brasil, o país que atualmente mais regista casos e mortes por covid-19, totaliza 303.462 óbitos e 12.320.169 diagnósticos de infeção desde que o primeiro caso foi registado no país, há cerca de 13 meses.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.