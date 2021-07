DS revela compacto ‘premium’ francês DS4

A segunda geração do compacto ‘premium’ francês DS 4 traz consigo, entre outras novidades, uma motorização híbrida recarregável E-Tense de 225 cv. A gama completa de motorizações inclui também opções a gasóleo e gasolina, todas com caixa automática de oito velocidades.A versão híbrida ‘plug-in’ combina um motor de quatro cilindros a gasolina Pure Tech de 180 cv e um motor elétrico de 110 cv, acoplado a uma bateria de 12,4 kWh, o que garante uma autonomia em modo elétrico até 55 km (WLTP). Com um binário de 360 Nm, o DS 4 acelera de 0 a 100 km/km em apenas 7,7 segundos e o consumo médio de combustível e as emissões homologadas é de, respetivamente, 1,3 litros/ 100 km e 29 g/km.Mecanicamente, as opções a gasolina são três - PureTech 130 cv, PureTech 180 cv e PureTech 225 cv –, a que se junta um bloco a gasóleo BlueHDi 130 cv. As médias de consumo situam-se a partir de 4,8 litros/100 km na variante Diesel e a partir de 5,9 litros/100 km nos motores a gasolina.Baseado na plataforma comum EMP 2 do grupo Stellantis, o DS 4 destaca-se pelas proporções e linhas audaciosas. Com 4,40 metros de comprimento, 1,87 m de largura e 1,49 m de altura é o mais largo e mais alto do segmento. De série monta jantes de 19 polegadas, mas pode receber jantes até 20 polegadas.No interior, requintado e ergonómico, os materiais são de qualidade e a habitabilidade atrás é boa, nomeadamente, o espaço para as pernas. A bagageira oferece uma capacidade de 430 litros nas versões térmicas e de 390 litros para as variantes híbridas recarregáveis.No mercado nacional, a gama é composta por três variantes: DS 4, DS 4 Cross (uma novidade) e DS 4 Performance Line. Cada uma destas variantes pode dispor de diversos níveis de acabamento. A saber: Bastille +, Trocadero, Rivoli e Performance Line, bem como uma edição especial limitada de lançamento La Première, posicionada como topo de gama. Esta edição está disponível em duas cores e destaca-se pelo interior em couro e um nível de equipamento muito completo, para além de outros detalhes exteriores mais exclusivos.O equipamento de série de toda a gama é extenso logo desde a versão de entrada contemplando, entre outros, sensor de luz, sensores de estacionamento, arranque mãos-livres sem chave, climatização automática bi-zona, ecrã tátil de 10 polegadas, faróis dianteiros e traseiros em LED, assistência ao arranque em planos inclinados, jantes em liga leve, luzes diurnas em LED, painel de instrumentos digital de 7 polegadas e puxadores das portas embutidos.Em matéria de segurança, o novo DS4 recebe o alerta de saída de faixa com correção automática, reconhecimento de sinais trânsito, alerta de cansaço do condutor, alerta de colisão dianteira com travagem de emergência (até 140 km/h), programador com limitador de velocidade, retrovisor interior eletrocromático, retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente e travão elétrico de estacionamento.Tecnologicamente evoluído, o DS 4 inova com o sistema Extended Head Up Display inédito no segmento que projeta a informação essencial de condução diretamente na estrada. Recorrendo a uma ilusão de ótica, os dados são apresentados quatro metros à frente do para-brisas, acompanhando a visão do condutor numa diagonal de 21 polegadas. Esta tecnologia sensorial faz parte de uma oferta mais global, no núcleo de um sistema de informação e entretenimento de 10 polegadas totalmente redesenhado: o DS Iris System.O novo sistema utiliza ergonomia do tipo ‘smartphone’ com uma interface tátil e base em perfis totalmente personalizáveis. As definições e preferências de visualização são automaticamente carregadas quando é ligado o motor. O DS Iris System pode ser controlado por comando de voz e gestuais, integrando um assistente pessoal capaz de reconhecer o que é dito, para que o sistema execute os pedidos.O conjunto é secundado por um novo sistema de controlo por gestos, DS Smart Touch, posicionado na consola central. Trata-se um ecrã para utilizar com a ponta dos dedos. Basta fazer um gesto para acionar uma das funções favoritas pré-registadas pelo utilizador. O ecrã também identifica movimentos comuns tais como o zoom-in e o zoom-out, bem com reconhecimento da escrita.Para assegurar que o sistema e a sua cartografia estão sempre em dia, as atualizações de ‘software’ são feitas via ‘cloud’ e em tempo real.A primeira geração do DS 4 foi comercializada em 2011 sob a marca Citroën e depois atualizada e comercializada em 2016 pela DS. O DS 4 agora revelado é fabricado na Alemanha na fábrica da Opel em Rüsselsheim.