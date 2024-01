Elétricos e híbridos "plug-in" valem mais de metade das vendas de 18 marcas em Portugal

Leia Também Tesla acelera para o Top 10. Veja as marcas preferidas dos portugueses em 2023

Com os carros elétricos e híbridos "plug-in" a apresentarem um dinamismo muito superior ao do mercado, o seu peso no portefólio de vendas das diversas fabricantes tem vindo a aumentar. Contas feitas, no ano passado foram 18 as marcas em que estes veículos representaram mais de metade das matrículas no mercado nacional.À cabeça surgem as marcas que apenas comercializam veículos elétricos: Tesla, BYD, Smart, Polestar, Aiways, Maxus e Nio. Convém, no entanto, sublinhar que enquanto a Tesla fechou o ano com um recorde de 9.329 unidades entregues, o que lhe valeu o oitavo lugar entre as marcas mais populares em Portugal, a chinesa Nio apenas matriculou um veículo.A também chinesa BYD, contudo, fechou o ano de estreia em Portugal com 450 veículos entregues, enquanto a Smart e a Polestar matricularam 404 e 295 unidades, respetivamente.Entre as fabricantes que mais vendem em Portugal - além da Tesla - a BMW e a Mercedes-Benz (5.ª e 3.ª marcas mais vendidas, respetivamente) são as únicas do Top 10 em que os eletrificados representam mais de metade das vendas. Em ambos os casos, os híbridos "plug-in" pesam mais do que os carros elétricos, mas a diferença é menor na BMW (3.480 elétricos e 4.955 "plug-in") do que na Mercedes-Benz, onde os "plug-in" somaram 5.916 unidades e os elétricos 2.408.Esta tendência é comum à Volvo, onde os eletrificados representaram mais de 82% das vendas no mercado português, sendo o peso dos "plug-in" de 55,9%.Ainda com os eletrificados a valerem mais de 80% das vendas surgem a Land Rover (88,8%) - exclusivamente graças a híbridos "plug-in" -, a Jaguar e a MG.DS, Jeep, Lexus, Cupra e Porsche são as restantes marcas em que os eletrificados pesaram mais do que 50% nas vendas.A Peugeot, líder do mercado nacional, apresenta um peso de 23% de eletrificados no total de carros matriculados em 2023, enquanto a vice-líder Renault conta com uma fatia de apenas 13,8% dos eletrificados no conjunto das vendas.