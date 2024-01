Tesla vai produzir carros elétricos mais acessíveis a partir de 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Tesla quer arrancar com a produção de novos modelos de carros elétricos até meados de 2025. A informação foi transmitida a vários fornecedores da empresa, segundo a Reuters que cita fontes próximas do processo.

Em causa está o tão aguardado modelo mais acessível, a partir de 25 mil dólares (cerca de 23 mil euros), que irá competir não só com os carros elétricos chineses, que têm ganho cada vez mais quota de mercado, mas também com os modelos a gasolina.

Os planos para avançar com a produção do modelo RedWood, como se deverá chamar, datam de 2020 mas têm estado em ‘stand by’ com a empresa a querer agora acelerar.

Atualmente, o modelo mais barato da Tesla, o Model 3, custa a partir dos 38.990 dólares nos Estados Unidos, perto de 35,8 mil euros.





Em Portugal, os automóveis totalmente elétricos têm ganho peso tendo representado 18,2% das vendas em 2023. E como o Negócios noticiou, no ano passado a fabricante liderada por Elon Musk escalou até ao oitavo posto das marcas mais vendidas com 9.329 automóveis entregues. Em 2022 a Tesla ocupava o 18.º lugar, com 2.616 unidades.

Desta forma, em Portugal, a marca ultrapassou construtoras como a Citroën, Seat, Opel, Ford ou Fiat.

A nível global, contudo, o final de 2023 não sorriu à Tesla, tendo mesmo perdido o estatuto de líder na venda de automóveis elétricos para a chinesa BYD.