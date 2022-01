Elétricos e plug-in seguem "ligados à corrente" com recordes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O forte aumento da gama de modelos disponíveis – com praticamente todas as marcas a apresentarem novas versões eletrificadas – ajudou a que tanto nos carros totalmente elétricos como nos híbridos plug-in tenham sido quebrados recordes.No total, os ligeiros de passageiros eletrificados representaram 16,7% dos veículos vendidos neste segmento. Ou seja, um em cada seis carros matriculados no ano passado era elétrico ou plug-in....