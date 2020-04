Empresas já esgotaram apoios para compra de carros eléctricos

Decorrido menos de um mês desde a abertura das candidaturas aos apoios estatais para a compra de automóveis elétricos, as empresas já esgotaram a sua quota para a aquisição de veículos ligeiros de passageiros.

Menos de um mês após a abertura das candidaturas aos apoios estatais para a compra de automóveis elétricos, as empresas já esgotaram a sua quota para a aquisição de veículos ligeiros de passageiros, fixada em 300 automóveis.





De acordo com os dados do Fundo Ambiental, pelas 14:00 desta sexta-feira, 3 de abril, tinham sido recebidas 585 candidaturas de empresas e instituições. Destas, 235 foram aceites, outras 274 estão por validar e 11 foram excluídas. Há ainda 26 com proposta de exclusão, 32 em que foram solicitados elementos adicionais e sete em análise de pronúncia.