Escassez de "chips" na Autoeuropa leva produção automóvel de junho a afundar 29,5%

A produção automóvel em Portugal totalizou 16.170 veículos em junho, o que corresponde a uma quebra de 29,5% face a igual mês do ano passado, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). E, nota, face a junho de 2019 a queda ascende a 43,6%.Em termos acumulados, na primeira metade deste ano foram produzidas 152.267 viaturas, praticamente mais 35 mil do que no primeiro semestre de 2020 ou uma subida de 29,8%. Já na comparação com os primeiros seis meses de 2019 o volume produzido é inferior em 17,3%.A principal responsável pela quebra homóloga observada em junho é a Autoeuropa. A maior fábrica do setor no país fechou o mês com apenas 10.890 unidades a sairem das linhas de produção, uma quebra de 33,7% face a junho do ano passado. Tudo por culpa da escassez de semicondutores, que levou a fábrica de Palmela a suspender a laboração durante 12 dias.Mas a Stellantis Mangualde (antiga PSA) também viu a produção encolher 30,7% em junho, para os 4.146 veículos.Ambas as fábricas, contudo, registam subidas na produção do primeiro semestre face à primeira metade de 2020: a Autoeuropa com um aumento de 30,1% e a Stellantis Mangualde de 24,7%.A Mitusbishi Fuso, no Tramagal, pelo contrário, viu a produção em junho disparar 74,4%, para 949 unidades, e acumula um crescimento de 56,1% nos primeiros seis meses do ano.