Esta é a primeira “cadeirinha” de crianças com airbags

A Maxi-Cosi, empresa especializada em sistemas de retenção infantil, acaba de apresentar a primeira cadeira do mundo com airbags instalados, refere Aquela Máquina.

Denominada AxissFix Air, esta cadeira para crianças já está à venda no mercado britânico e foi desenvolvida em parceria com a Helite, especialista francês no fabrico de airbags.



A cadeira é adequada a crianças com uma altura entre os 61 e os 105 centímetros e conta com uma base giratória que facilita a sua instalação e manipulação. Porém, a grande novidade são os dois pequenos airbags integrados nos cintos de segurança e que estão conectados a um pequeno cartuxo de CO2.



Em caso de colisão, um sensor instalado na cadeira reconhece a alteração de forças "G" e activa os airbags em 0,05 segundos.