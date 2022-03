Estreia mundial: Maserati lança novo SUV Grecale

Disponível numa vasta oferta de motores – convencional, de combustão interna e híbridos –, o Grecale será também, dentro de um ano, o primeiro SUV totalmente elétrico da história da Maserati.

Na fase de lançamento são propostas três versões: GT, animado por um motor de quatro cilindros ‘mild hybrid’, capaz de disponibilizar 300 cv; Modena, com um motor de quatro cilindros ‘mild hybrid’ de 330 cv; e Trofeo, equipada com um V6 a gasolina de 3.0 litros de alto desempenho e 530 cv, baseado no motor Nettuno instalado no MC20.

O Grecale também está disponível na PrimaSerie Launch Edition, uma edição limitada com elementos exclusivos. A completar a gama estará o Grecale Folgore, a versão 100% elétrica com tecnologia de 400 V.

O novo SUV distingue-se em termos de habitabilidade e conforto, exibindo um conjunto de características referenciais para a sua classe. É o melhor da classe em termos de espaço interior, facilidade de condução, comportamento, aceleração (0-100 km/h em 3,8 segundos – no Trofeo), velocidade máxima (285 km/h – mais uma vez, no Trofeo), qualidade sonora e uso extensivo de materiais de primeira qualidade, como madeira, fibra de carbono e pele.

As suas dimensões são um fator determinante: na versão GT, o Grecale mede 4.846 mm de comprimento, para uma distância entre eixos de 2.901 mm, uma altura de 1.670 mm e uma largura de 2.163 mm (incluindo retrovisores), e com uma via traseira com 1.948 mm (ainda mais larga no Trofeo).

‘Design’

O ‘design’ do Grecale abraça o novo simbolismo visual da Maserati, que distingue todos os novos modelos desde o MC20. A frente apresenta uma grelha baixa e impositiva. O perfil destaca-se pelo seu contraste entre pureza e técnica, com uma carroçaria altamente fluida, que conta com formas sinuosas e visuais, e sendo os seus componentes técnicos realçados pela utilização de fibra de carbono.

Na traseira, os farolins ‘boomerang’ são inspirados pelos do 3200 GT, de Giugiaro, e integram-se na linha trapezoidal.

Tecnologia

Interiormente, no habitáculo, as especificações técnicas incluem o tradicional relógio da Maserati. Digital pela primeira vez, transforma-se num autêntico assistente de bordo, graças aos comandos vocais.

A tecnologia é controlada de um enorme ecrã central de 12,3", o maior alguma vez visto num Maserati e de um outro de 8,8", para os comandos adicionais; e ainda um terceiro para os passageiros que ocupem os bancos traseiros.

A experiência a bordo do veículo é gerida a partir do sistema multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA), do sistema de infoentretenimento de última geração e do Maserati Connect.

A sonoridade a bordo é levada até ao limite absoluto do prazer auditivo, graças a uma experiência sonora completa, garantida pelo típico rugido da Maserati e pelo imersivo sistema de som Sonus faber 3D. O sistema Sonus faber – de série no nível Premium – inclui 14 altifalantes, ou, opcionalmente, 21 altifalantes no nível High Premium.