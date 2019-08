No segmento de luxo julho foi, aliás, um mês bastante positivo. A Bentley contabilizou três entregas, mais um do que em julho de 2018. Nos primeiros sete meses do ano, as vendas da Bentley totalizam 17 unidades, uma subida de 70%.



A Lamborghini contou com duas vendas em julho, o dobro face a igual mês de 2018, e contabiliza já 12 bólides entregues, mais 140% do que nos primeiros sete meses do ano passado. Mais: em 2018 as vendas da Lamborghini em Portugal ascenderam a sete veículos.



A Alpine, marca de luxo do grupo Renault, entregou mais três veículos em julho, uma subida de 50%, e eleva o total deste ano para 21 viaturas, 110% acima do período homólogo. E já acima das 14 unidades vendidas em todo o ano passado.



A Aston Martin vendeu um automóvel em julho, elevando o total deste ano para seis unidades, o dobro em termos homólogos.



A destoar desta tendência está a Maserati, que estabilizou as vendas em julho nas três unidades mas soma apenas 13 veículos entregues este ano, menos 58,1% do que no período homólogo.



No segmento elétrico, a Tesla somou 112 unidades vendidas em julho e elevou o total deste ano para 1.255 veículos, liderando entre os automóveis 100% elétricos. A ACAP só inicou a divulgação dos dados da marca liderada por Elon Musk em janeiro deste ano.

A Ferrari vendeu dez automóveis em Portugal no mês passado, uma subida de 150% face a julho de 2018. Mais impressionante é o facto de a marca do "cavallino rampante" ter entregue mais veículos num mês do que em todo o primeiro semestre, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Após as vendas de julho, a Ferrari soma 19 super-desportivos entregues no mercado nacional este ano, a curta distância dos 23 veículos vendidos pela marca em todo o ano passado.