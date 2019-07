Mais de 800 automóveis de luxo vendidos no primeiro semestre

As vendas de automóveis do segmento de luxo ascenderam a 841 veículos na primeira metade deste ano. Em igual período do ano passado as vendas cifraram-se em 686 unidades. No entanto, a ACAP assinala que em 2018 não foram contabilizadas todas as matrículas de automóveis da Porsche.