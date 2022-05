Ford E-Transit: Ofensiva elétrica comercial

O lançamento do novo furgão Ford E-Transit, totalmente elétrico, marca o início de uma importante ofensiva comercial da Ford no mundo dos negócios, e serve de base ao arranque da plataforma Ford Pro, uma unidade de negócio dedicada a vendas e assistência à escala mundial.

Desenvolvida pela marca e fabricada na Turquia, a E-Transit vem equipada com um motor que oferece dois níveis de potência máxima – 135 kW e 198 kW –, e 430 Nm de binário, e uma bateria de 68 kWh, que garante um autonomia sem emissões a rondar os 317 km. A carga útil máxima atinge os 1.758 quilos no furgão, numa gama que totaliza 25 variantes, entre furgões simples e duplos, chassis simples e chassis-cabina, com vários comprimentos e alturas do tejadilho, e pesos brutos das 3,5 às 4,25 toneladas.

Propostos em dois níveis de equipamento – Base e Trend –, todos os veículos contam com especificações acrescidas comparativamente aos conteúdos das variantes equivalentes a gasóleo. A versão Base inclui, entre outros, controlo eletrónico da temperatura do ar, arranque sem chave, bancos e espelhos elétricos aquecidos. Uma das novidades é a inédita ProPower Onboard, que gera até 2,3 kW na cabina e na área de carga, para alimentação de conversões e equipamentos enquanto se encontra em trabalho.







Em matéria de comunicações e informação, a E-Transit introduz o sistema Sync 4 na gama de comerciais da Ford na Europa, que oferece o dobro da potência de computação do Sync 3, sendo controlado através de um ecrã tátil intuitivo de 12’’ antirreflexos.

Por sua vez, a gama Trend adiciona funcionalidades para aumento da produtividade, como o Ford Connected Navigation System 5, que permite planear a rota mais eficiente e atualizar o condutor nas informações sobre carregamento, tráfego e disponibilidade de estacionamento em tempo real. Também disponível está o controlo de voz melhorado e a incorporação da plataforma Amazon Alexa 6, para ajuda dos condutores a receber as informações de que precisam.

Em complemento, todas as E-Transit vêm equipadas de série com um ‘modem’ FordPass Connect 7 que permite uma conectividade sempre ligada com o ecossistema Ford Pro e atualizações de ‘software’ Ford Power-Up para fornecer funcionalidades e benefícios adicionais.







Ford Pro: Plataforma dedicada

Nova unidade de negócios dedicada a vendas e assistência à escala mundial.

Simultaneamente com o lançamento da nova E-Transit, a Ford apresentou o projeto global de serviços tecnológicos e soluções de mobilidade Ford Pro, destinado a clientes empresariais e governamentais.

Construída para uma nova era elétrica e digital, a nova plataforma Ford Pro oferece um conjunto de soluções de ‘software’, carregamento, manutenção e financiamento, integradas num portfólio de veículos eletrificados, para ajudar a melhorar a produtividade e o tempo útil de utilização, gerar custos mais baixos e facilitar o acesso a tudo o que os diferentes operadores precisam.

Integrada nesse conjunto de serviços está o Ford Pro Charging, uma solução de carregamento personalizável, que inclui a instalação de ‘hardware’ e ‘software’ de gestão para ajudar a otimizar os processos de carregamento. Este ‘software’ é compatível com veículos de outros fabricantes.

A faturação e administração simplificadas, através do Ford Pro Charging, também permite apoiar as frotas cujos motoristas levam os seus veículos de trabalho para casa, e aí efetuar carregamentos através de uma Ford Connected Wallbox, bem como a otimização do carregamento público.

A Ford Pro antecipa que os operadores raramente irão necessitar de utilizar ‘spots’ de carregamento públicos para recarregar os veículos enquanto trabalham.

No entanto, de modo a cobrir todas as hipóteses e oferecer uma maior flexibilidade, a companhia garante o acesso gratuito, durante um ano, à rede pública de carregamento Blue Oval Charging Network – 300 mil carregadores na Europa –, ativando sistemas de pagamento automáticos e de faturação centralizada, através de um cartão de carregamento único atribuído a cada furgão.



