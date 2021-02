Ford investe mais de mil milhões de dólares na África do Sul

O anúncio foi feito durante uma visita do Presidente da República sul-africano, Cyril Ramaphosa, à Zona Económica Especial Automóvel de Tshwane (TASEZ, na sigla em inglês), em Pretória, onde se situa a fábrica do grupo automóvel, disse a empresa em comunicado."Este investimento modernizará ainda mais as nossas operações na África do Sul, ajudando-as a desempenhar um papel ainda mais importante na recuperação e no crescimento de nossas operações automotivas globais, bem como na nossa aliança estratégica com a Volkswagen", disse Dianne Craig, responsável pelos mercados internacionais do Grupo Ford.O grupo automóvel multinacional sublinhou que o montante anunciado representa "o maior investimento na história de 97 anos da Ford na África do Sul, assim como na indústria automóvel sul-africana".Com este investimento, a Ford estima gerar uma receita "superior a 1,1% do Produto Interno Bruto da África do Sul", na sua unidade de produção em Silverton, Pretória.Nesse sentido, a multinacional indicou que a capacidade anual instalada, em Silverton, aumentará de 168.000 para 200.000 veículos, apoiando a produção da nova 'pickup' Ford Ranger para o mercado interno e exportação para mais de 100 mercados globais. A fábrica também vai fabricar a 'pick up' Volkswagen como parte da aliança estratégica Ford-VW, salientou.A expansão da produção local ajudará a criar 1.200 novos empregos na Ford, na África do Sul, aumentando a força de trabalho local para 5.500 funcionários, e mais cerca de 10.000 novos empregos em toda a rede de fornecedores locais da Ford, elevando o total para 60.000, anunciou a empresa.Na África do Sul, a Ford produz o modelo 'Ranger' para o mercado nacional e exportação para 100 mercados internacionais, incluindo África, Médio Oriente, México e Europa, segundo a empresa.O Presidente Ramaphosa disse à imprensa que a decisão da Ford em investir na África do Sul demonstra a confiança da multinacional no país como destino de investimento, salientando que se trata de "uma oportunidade para o país se industrializar ainda mais".O ministro da Indústria e Comércio sul-africano, Ebrahim Patel, que acompanhou o chefe de Estado, disse que, em 2019, a África do Sul produziu 627.000 veículos, acrescentando que, no ano passado, o setor registou 70% da sua produção normal apesar das dificuldades impostas pela pandemia da covid-19.CYH // JHLusa/Fim