Grupo BMW vende menos 100 mil carros em 2022. Quota de elétricos mais do que duplica

O grupo BMW, que inclui as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, vendeu 2,4 milhões de veículos no ano passado, uma quebra de cerca de 100 mil unidades face a 2021, indicou um porta-voz esta quarta-feira.O grupo bávaro sublinhou o crescimento no segmento dos veículos totalmente elétricos, que mais do que duplicaram o seu peso nas vendas para quase 10%.Para este ano, o grupo alemão pretende que os carros elétricos representem 15% das vendas, acrescentou o porta-voz.A marca BMW vendeu 2,1 milhões de automóveis, menos 100 mil do que o recorde de 2,2 milhões registado em 2021, penalizado pelos confinamentos na China que afetaram o fornecimento, bem como pela inflação na Europa.Ainda assim, a subida nos preços dos veículos têm permitido ao grupo germânico compensar a quebra no volume de vendas, tendo os lucros no terceiro trimestre crescido face a 2021. O grupo BMW divulga um relatório detalhado com as vendas de 2022 a 10 de janeiro.