Hyundai revela Kauai N com 280 cv de potência

Depois de alguns meses de revelação de pequenos detalhes do seu novo modelo, a Hyundai apresentou finalmente esta terça-feira o utilitário-desportivo Kauai N, que passa a integrar a gama desportiva N do construtor sul-coreano, que já conta com o i30 N, Veloster N e i20 N.Sob o capot, o Hyundai Kauai N monta um quatro cilindros de 2.0 l turbo de 280 cv e 390 Nm de binário máximo, idêntico ao do i30 N Performance. Este bloco está associado a uma transmissão de dupla embraiagem e oito velocidades.Segundo o fabricante, o Kauai N cumpre os tradicionais 0 a 100 km/h em apenas 5,5 segundos, atinge uma velocidade máxima de 240 km/h e pesa 1.510 quilos.O comportamento do novo desportivo pode ser personalizado através dos modos de condução clássicos Eco, Normal, Sport, N e Individual, que atuam sobre a resposta do motor, a reatividade da direção, o controlo de estabilidade e o som do sistema de escape.A direção assistida propõe também três configurações específicas (Normal, Sport e Sport+) e o controlo de estabilidade, por seu turno, dois modos (Normal e Sport,) e pode ser desativado.Esteticamente, o Kauai N distingue-se, entre outros pormenores, pelas cavas das rodas da cor da carroçaria, grelha exclusiva com o logo ‘N’, para-choques redesenhados, tomadas de ar frontais maiores, terceiro farolim stop traseiro triangular, linha vermelha a contornar a parte baixa da carroçaria e duas imponentes saídas de escape.Uma cor de carroçaria exclusiva situada entre o cinzento claro e o branco, ligeiramente mesclada de azul e denominada Sonic Blue, é proposta em exclusividade para este modelo.A Hyundai Portugal ainda não anunciou preços nem data de comercialização do novo Kauai N.