ISV com aumento de 4% a 5%. Preço de um Mégane sobe 365,5 euros. Veja as simulações

O aumento no valor a pagar pelo Imposto Sobre os Veículos (ISV) e pelo Imposto Único de Circulação (IUC) para os veículos comprados no próximo ano têm um impacto relativamente modesto, em termos relativos, nos preços de venda ao público, de acordo com as simulações realizadas pela PwC com base na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) apresentada terça-feira pelo Governo.No caso de um Renault Twingo SCe70 Limited a gasolina, o aumento no ISV é de 11,89 euros e o do IUC cifra-se em 3,14 euros. O preço de venda final estimado pela consultora é de 11.296,79 euros.Já para um Peugeot Novo 308 1.2 PureTech a gasóleo o novo preço é de 23.659,94 euros, sendo a subida no ISV a pagar de 80,33 euros e a do IUC no montante de 3,14 euros.Num Volkswagen Touareg o agravamento no ISV é de 1.584,32 euros e no IUC de 22,03 euros, elevando o preço final para os 98.484,93 euros.Por fim, no caso de um Mercedes AMG GLC 63 4MATIC, do segmento "premium", o aumento no preço final é de 2.119,53 euros, para um valor de 130.586,30 euros. A subida no ISV, para este exemplo, é de 1.700,45 euros, e a do IUC cifra-se em 27,98 euros.