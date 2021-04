Jaguar F-Type mais exclusivo

Com o lançamento da terceira geração do F-Type, a Jaguar alarga a gama do seu desportivo com os novos R-Dynamic Black, desenvolvidos a partir dos modelos de 300 cv com quatro cilindros e V8 de 450 cv R-Dynamic Coupé e Convertible. Ambos disponibilizam uma especificação melhorada e um interior mais artesanal e luxuoso.

De uma forma global, a nova geração F-Type não mudou muito em relação ao anterior modelo, salvo no redesenho da parte dianteira, que recebe um capot mais inclinado e uma grelha mais agressiva. Atrás, é sobretudo o desenho dos farolins que evolui para um estilo mais moderno.

Estas novas linhas são agora realçadas com o ‘Black Pack’ e as jantes de 20 polegadas com cinco raios duplos e acabamento Gloss Black. Designadas "Style 5039", não estão disponíveis em nenhum outro modelo da gama e são complementadas com três opções de pintura metalizada: Santorini Black, Eiger Grey ou Firenze Red.

No interior, os materiais e os acabamentos mantêm-se luxuosos, mas de uma forma geral o conjunto não tem grandes novidades, para além do novo ecrã de 12,3 polegadas que está reposicionado na consola central e o sistema de info entretenimento que foi revisto.

No entanto, já as versões R-Dynamic Black são melhoradas com bancos Performance com 12 ajustes em couro Windsor na cor Ebony com costuras Light Oyster ou Mars com costuras Flame Red, bem como o revestimento Ebony Suedecloth para proporcionar textura ao habitáculo exclusivo de dois lugares. As costuras dos bancos e do revestimento das portas seguem o padrão do monograma inspirado no logótipo tradicional, também em relevo no revestimento em Suedecloth do tablier.

Em matéria de habitabilidade, o F-Type continua a oferecer o espaço essencial para acomodar duas pessoas, não existindo sequer um lugar atrás dos bancos dianteiros para guardar um pequeno saco. Já a bagageira, com 336 litros de capacidade melhorou em relação à anterior geração.

Mecanicamente, os motores do F-Type R-Dynamic Black incorporam a caixa automática Quickshift de oito velocidades com controlo manual integral através do seletor de velocidades SportShift ou das patilhas de seleção de velocidades.

O motor Ingenium 2.0 turbo de 300 cv, disponível exclusivamente com tração traseira, disponibiliza o binário máximo desde apenas 1.500 rpm para proporcionar uma resposta excecional às solicitações no pedal do acelerador em todos os regimes. Disponibiliza também o desempenho esperado de um F-Type, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 250 km/h.

O motor 5.0 V8 Supercharged de 450 cv disponibiliza um binário máximo de 580 Nm desde as 2.500 rpm. É possível selecionar tração integral com Intelligent Driveline Dynamics ou tração traseira. Incorpora um diferencial traseiro ativo com controlo eletrónico para otimizar a tração e proporciona uma aceleração 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 285 km/h.

Finalmente, no F-Type R Coupé e Convertible, apenas com tração integral, está disponível também o bloco V8 Supercharged com 575 cv de potência e 700 Nm de binário, para uma aceleração de referência de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, enquanto a velocidade máxima está eletronicamente limitada a 300 km/h. Os preços começam nos 171 mil euros.