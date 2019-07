Leilão na Comporta com automóveis clássicos de 10 mil a 800 mil euros

"Muitos destes carros estão comigo há décadas e desempenharam um papel importante nalguns dos momentos mais importantes da minha vida e na da minha família. Por isso, a minha decisão de reduzir o tamanho da minha coleção e colocar estes carros à venda não foi fácil. No entanto, tenho prazer em utilizar os meus carros, pelo que quero concentrar-me num grupo mais pequeno", disse, citado em comunicado.A coleção destaca-se também pelo ecletismo, incluindo desde um Sado 550, de 1983, um pequeno citadino "made in Portugal" na década de 1980, até Porsches, Ferraris, Mercedes e um Bentley de 1931 com um valor de 800 mil euros. A coleção inclui dois automóveis com mais de 100 anos: o De Tamble Model G Roadster, de 1911, e o Ford Model T Torpedo Runabout, de 1912.Entre os muitos veículos a serem licitados, destacam-se alguns com características únicas, refere a leiloeira.É o caso do, modelo dos quais só foram produzidas 100 unidades, e que será o veículo mais caro a ir a leilão.Também o, de 1973, é um exemplar único. O bólide é um dos cinco carros da série especial Signal Orange e destaca-se pela sua cor. O veículo participou no Rali de Portugal de 1979. A leiloeira estima que seja arrematado por um valor entre 450 mil e 550 mil euros.Outras "estrelas" da coleção são o, dos quais apenas foram fabricadas 40 unidades e que deverá ser leiloado por 400 a 450 mil euros. O, com apenas 30 unidades existentes atualmente (das 65 fabricadas originalmente), também é um dos lotes que mais interesse deverá despertar. O preço? A Sotheby's espera que alcance os 380 a 450 mil euros.A leilão vai também umTrata-se de um exemplar único e com uma história curiosa: Nubar Gulbenkian, filho de Calouste Gulbenkian, pediu à Mercedes-Benz para que lhe produzisse um Mercedes 600 com o tejadilho todo em vidro. Perante a recusa da fabricante alemã, Nubar Gulbenkian comprou um veículo de série num concessionário francês e enviou-o para a firma de carroçarias parisiense de Henry Chapron, onde foi modificado, com o tão desejado tejadilho em vidro. O banco traseiro dobrava-se, transformando-se numa cama de casal. A Sotheby's espera que este lote renda 300 a 450 mil euros., de 1947, destaca-se por ter participado em várias competições automobilísticas em Portugal nas décadas de 1940 e 1950. O preço estimado é de 180 mil a 250 mil euros., de 1961, por seu turno, também é visto como "apetecível" para colecionadores, que deverão poder levá-lo para a sua garagem a troco de um valor entre os 140 e os 160 mil euros., de 1953, apenas contou com 700 unidades fabricadas. O preço estimado situa-se entre 30 mil a 40 mil euros.O veículo mais barato do leilão é um produto nacional: o Sado 550, o "Smart ForTwo" da década de 1980. O pequeno carro português deverá ser arrematado por 10 mil euros, estima a leiloeira.

"A quantidade de carros exclusivos e raros que temos em Portugal é significativa. A proveniência local é uma característica fundamental de vários lotes e este leilão não se restringe aos carros de maior valor, pelo que existem para venda opções para todos. Com um elevado número de carros a preços acessíveis, a Colecção Sáragga não é apenas apetecível para colecionadores tradicionais mas também é uma oportunidade para comprar carros realmente interessantes de uma coleção muito conhecida", refere Paul Darvill, especialista em carros da RM Sotheby’s, citado em comunicado.



"É fantástico para a RM Sotheby’s e para a Sotheby’s realizarem em Portugal uma venda tão significativa e de carros tão especiais. Estas grandes coleções de automóveis de luxo, pertencentes a um só proprietário, são raras e constituem uma oportunidade excepcional de apresentação no mercado em Portugal. Estamos ansiosos por uma extraordinária venda em setembro", afirma, no mesmo comunicado, João Magalhães, especialista sénior e representante da Sotheby’s em Portugal.