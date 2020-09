Características técnicas





Motor: V6 a 90° MTC (Maserati Twin Combustion).

Cilindrada: 3.000 cc

Potência máxima: 630 cv às 7.500 rpm

Binário máximo: 730 Nm das 3.000-5.500 rpm

Aceleração máxima: 2,9 s dos 0 aos 100 km/h

Velocidade máxima: 325 km/h

Transmissão: DCT de oito velocidades

Tração: traseira com diferencial autoblocante mecânico (diferencial eletrónico em opção)

Consumo médio (WLTP): 11,9 litros/100 km

Emissões CO2/km: 269,4 g





O novo MC20 (MC relativo a Maserati Corse, e 20 relativo a 2020, ano da sua estreia mundial) foi revelado esta quarta-feira, em Modena, durante o evento ‘MMXX: Time to be audacious’, transmitido globalmente através da Internet.





O superdesportivo da Maserati é animado pelo novo motor Nettuno, um V6 de 630 cv com um binário de 730 Nm, que garante uma aceleração 0-100 km/h em menos de 2,9 segundos e uma velocidade máxima superior a 325 km/h. Extremamente leve, com menos de 1.500 kg (peso em ordem de marcha), é o melhor da sua classe na relação peso/potência, de apenas 2,33 kg/cv.





Concebido em Modena, o MC20 será construído na fábrica da Viale Ciro Menotti, onde os modelos da marca do Tridente vêm sendo produzidos há mais de 80 anos. A sua plataforma pode receber versões coupé e descapotável e motorizações totalmente elétricas. O início da produção está agendado para o final deste ano, mas as encomendas já estão abertas. Os preços não foram divulgados.





Esteticamente, as portas, do tipo asa de borboleta, melhoram a ergonomia do veículo e garantem um acesso ótimo ao habitáculo.

MC20: O novo superdesportivo da Maserati A carregar o vídeo ... A Maserati acaba de apresentar o seu novo superdesportivo MC20, que combina desempenhos, desportividade e luxo, ao estilo único da marca italiana.

No interior, de formas simples e elelgantes, cada componente possui uma finalidade e está orientado no sentido do condutor, como é o caso dos dois ecrãs de 10 polegadas: um para o painel de instrumentos e outro para o Maserati Multimedia System (MIA).





Na consola central, revestida a fibra de carbono, encontra-se o carregamento por indução, sem fios, para smartphones, o seletor de modos de condução (GT, Wet, Sport, Corsa e um quinto, ESC Off, que desativa as funções de controlo), dois botões de seleção de velocidade, os comandos dos vidros elétricos e os comandos do sistema multimédia. Todos os restantes comandos estão no volante, com o botão da ignição à esquerda, e o do ‘launch control’ à direita.





O novo MC20 está permanentemente conectado através do programa Maserati Connect. O leque de serviços inclui navegação conectada, assistente pessoal Alexa e hotspot Wifi, e pode, também, ser controlado através da App Maserati Connect para smartphones ou smartwatches.





Tanto visual como conceptualmente, existem fortes referências ao MC12, o automóvel que marcou o regresso da Maserati à competição em 2004. Da mesma forma que o seu predecessor, o MC20, com a sua evidente alma desportiva, como o seu próprio nome indica, anuncia a intenção do regresso ao mundo da competição.