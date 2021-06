Novo Ferrari 296 GTB com motor híbrido

Inspirado num modelo dos anos 60, o novo Ferrari 296 GTB (Grand Turismo Berlinetta) que a casa italiana acaba de apresentar é um híbrido recarregável que não substitui nenhum outro da gama atual. O primeiro Ferrari com características semelhantes é o SF 90 Stradale.Segundo a marca, o novo modelo está desenhado «para garantir pura emoção a quem procura os máximos desempenhos, mas também para condução diária». Adicionalmente, há uma versão Assetto Fiorano para quem «quer incrementar as suas prestações, especialmente em circuito, e que tem amortecedores e rodas distintas, e utiliza alguns componentes diferentes para reduzir o peso».Com 4,57 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,6 metros, o novo GTB combina um motor V6 a gasolina de 2.996 cc com 663 cv às 8.500 rpm, sobrealimentado por dois turbocompressores, e um motor elétrico de 166 cv. A potência total combinada é de 826 cv. A caixa de velocidades é automática de dupla embraiagem e sete relações. Pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e alcançar a velocidade máxima de 330 km.O motor elétrico está situado entre o motor a combustão e a caixa de velocidades, e a embraiagem encarrega-se de desacoplar os dois motores para que possa ser impulsionado apenas pelo elétrico. Também serve para recarregar a bateria e para fazer arrancar o motor de combustão. A capacidade da bateria é de 7,45 kWh (a do SF90 é de 7,9) e permite uma autonomia de 25 km.A suspensão do Ferrari 296 GTB tem amortecedores de dureza variável enquanto o Asseto Fiorano monta amortecedores fixos.Entre as novidades, há um sensor para controlo da dinâmica do chassis e que, segundo a Ferrari, dá mais informação que o sensor de velocidade utilizado até agora. Este novo sensor está integrado no controlador de ABS para conseguir distâncias de travagem mais curtas.A resposta dos elementos que intervêm na dinâmica pode ser regulada através de um comando chamado Manettino. Há um outro, e-Manettino, que serve para fazer a gestão do funcionamento do sistema híbrido.Tem três modos: e-Drive (completamente elétrico, sempre que possível), Híbrido (selecionado no arranque e controlado pela gestão eletrónica), Rendimento (o motor a combustão sempre em funcionamento para garantir a carga da bateria e a máxima disponibilidade de potência) e Carregar (que dá prioridade à manutenção da carga da bateria)O peso do 296 GTB é de 1.470 quilos e a a distribuição de massas entre eixos é de 40,5% à frente e 59,5% atrás.Na parte aerodinâmica, a Ferrari destaca o ailerão ativo na parte posterior da carroçaria e que está inspirado no LaFerrari. Serve para aumentar o apoio aerodinâmico e não para reduzir a resistência aerodinâmica.