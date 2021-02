Novo Nissan Qashqai chega no Verão

Baseado na plataforma CMF-C, o novo Qashqai apresenta uma silhueta mais moderna, esguia e robusta. Em comparação ao seu antecessor, a distância entre eixos aumentou 20 mm para um comprimento total com mais 35 mm; também cresceu 25 mm em altura e a largura aumentou 32mm.





Esteticamente, a parte frontal ostenta a típica grelha cromada V-Motion da Nissan, mas aumentada e com frisos secundários em cromado acetinado. Os faróis de matriz avançada completamente LED e as luzes de presença diurnas desenham a também típica assinatura tipo ‘boomerang’ da Nissan.





Na lateral, o novo Qashqai é mais atlético e dinâmico, com uma única linha que percorre o automóvel desde a dianteira à traseira, conferindo uma presença muito horizontal ao automóvel, mas transmitindo também uma sensação de dinamismo.





A marca propõe 11 cores de carroçaria com cinco combinações de dois tons, criando 16 variações diferentes.





No habitáculo, o novo modelo apresenta um ambiente mais luxuoso e tecnológico. Entre outras novidades, há um novo ecrã frontal projetado (HUD – Head-up Display) de 10,8 polegadas, que projeta as principais informações de navegação, assistência ao condutor e de estrada são projetadas no para-brisas, dentro da linha de visão do condutor.





O sistema de infotenimento com um portefólio amplo de serviços conectados, incluindo a integração simplificada de smartphones, Wi-Fi no automóvel para até sete dispositivos e a NissanConnect Services, uma aplicação dedicada com a qual o proprietário pode interagir e monitorizar remotamente o seu automóvel Nissan.





O ecrã NissanConnect de maior resolução e com nove polegadas é um portal digital para as definições do automóvel, para a navegação e o entretenimento, compatível com o Android Auto e Apple CarPlay, tendo sido o Apple CarPlay sem fios agora também introduzido.

Conheça o novo Nissan Qashqai A carregar o vídeo ... A Nissan acaba de revelar, em estreia mundial digital, a terceira geração do ‘crossover’ Qashqai, que chegará aos mercados internacionais no verão.

Um novo ecrã TFT com 12,3 polegadas para o condutor, totalmente digital, de alta definição e com múltiplas informações, oferece uma escolha de disposições configuráveis para exibir informações sobre navegação, entretenimento, trânsito ou automóvel.





O espaço de carga foi aumentado em mais 50 litros quando comparado com o antecessor e o acesso simplificado com uma porta elétrica mãos-livres.

Motorizaçãoes eletrificadas





Mecanicamente, o Qashqai estará disponível com o motor 1.3 DiG-T a gasolina equipado com tecnologia ‘mild-hybrid’ (duas potências – 138 e 156 cv) e com a motorização elétrica e-POWER, associadas às variantes de tração 2WD e 4WD e transmissão manual de 6 velocidades ou automática Xtronic

No caso da variante elétrica E-Power, o sistema é composto por uma bateria de elevado rendimento e um grupo motopropulsor que integra um motor a gasolina de 154 cv com taxa de compressão variável, gerador de energia, inversor e motor elétrico de 140 kW (188CV).





O elemento único do Nissan e-Power é o facto de o motor a gasolina ser utilizado apenas para gerar eletricidade, enquanto as rodas são exclusiva e totalmente acionadas pelo motor elétrico. Tal permite que o sistema funcione sempre com autonomia ideal, resultando em eficiência de combustível superior e emissões de CO2 mais baixas em comparação com um motor de combustão interna tradicional.





Nas tecnologias de apoio e assitência ao condutor, destaque para nova geração ProPILOT com Navi-link é capaz de acelerar e travar o veículo durante a deslocação numa única faixa em autoestrada.



O sistema consegue acelerar o veículo até alcançar uma velocidade de cruzeiro predefinida e travar até aos 0km/h em situações de trânsito tipo "pára-arranca". E será capaz de retomar automaticamente caso o veículo se encontre parado durante menos de três segundos e o trânsito à frente do automóvel se comece a movimentar.