Novo Porsche 911 GT3 com selo Motorsport

A Porsche acaba de revelar em Estugarda a sétima geração do seu desportivo de elevado desempenho 911 GT3 que chega aos mercados no próximo mês de maio. Custa 221.811 euros (manual) e 222.072 euros (PDK).

Desenvolvido em colaboração com a Porsche Motorsport, o novo 911 GT3 transfere a tecnologia de competição para o modelo de produção de forma ainda mais consistente do que no passado: a configuração do eixo dianteiro com triângulos sobrepostos e a sofisticada aerodinâmica com a asa traseira "pescoço de ganso" e o impactante difusor são originários do bem-sucedido automóvel de competição GT, 911 RSR.

Por sua vez, o motor boxer de seis cilindros e quatro litros com 510 cv é baseado no conjunto mecânico do 911 GT3 R, testado em provas de resistência. Acusticamente impressionante, o motor de elevada rotação é utilizado também praticamente sem alterações no novo 911 GT3 Cup.

Com uma velocidade máxima de 320 km/h (318 km/h com PDK) o novo desportivo é ainda mais rápido do que o seu antecessor 911 GT3 RS. Acelera dos zero aos 100 km/h em 3,4 segundos.

Ainda que com uma carroçaria mais larga, jantes mais largas e elementos técnicos adicionais, o peso do novo GT3 está a par com o do seu predecessor. Com caixa de velocidades manual pesa 1.418 quilogramas, com caixa PDK pesa 1.435 quilogramas.

O capot dianteiro em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), os vidros mais ligeiros, os discos de travagem otimizados e as jantes forjadas garantem disciplina no peso, assim como o faz a cobertura do compartimento de arrumação para os lugares traseiros.





O sistema de escape desportivo mais ligeiro reduz o peso em não menos do que dez quilogramas. Com válvulas de escape ajustáveis eletricamente, harmoniza uma experiência sonora altamente emocional com a norma de emissões Euro 6d ISC FCM (EU6 AP). O consumo combinado do 911 GT3 é 12,9 litros/100 km (PDK 13,0).

Os seus genes de competição são expressos em praticamente todos os detalhes do novo 911 GT3. O habitáculo está em linha com a atual geração do modelo. Uma nova funcionalidade é o ecrã track: com um toque num botão, reduz os ecrãs digitais à esquerda e à direita do conta-rotações central, o qual alcança as 10.000 rotações por minuto, a informações como indicação da pressão dos pneus, pressão do óleo, temperatura do óleo, nível do depósito de combustível e temperatura do líquido de refrigeração, as quais são essenciais durante a condução em circuito. Inclui também um indicador de passagem de caixa com barras coloridas à esquerda e à direita do conta-rotações e uma luz de passagem de caixa derivada do desporto automóvel.