O Bugatti La Voiture Noire foi uma das estrelas do evento. Não há outro igual e foi fabricado em homenagem ao Type 57 SC Atlantic Bugatti de 1930. Tem um motor de seis cilindros e 1.500 cavalos de potência. Construído em fibra de carbono, tem o recorde mundial de produção mais cara do mundo: 13 milhões de dólares.

Este carro é uma recreação moderna do Garmisch da BMW, um automóvel que tem uma história misteriosa, já que foi lançado no Salão Automóvel de Genebra em 1970 e desapareceu quando foi transportado para a sede da empresa alemã em Munique. Foi desenhado por Marcello Gandini, que hoje tem 80 anos e ainda trabalha no seu escritório em Turim.

O Vivant 77 de 1965 tem motor V8 com 405 cavalos. É detido por Phillip Sarofim, de Los Angeles, que namora com a cantora Avril Lavigne.

O automóvel em primeiro plano é um Seat Nardi 750 GT. O vermelho do meio é um 1967 Gyro-X, um "concept car" concebido para explorar a aerodinâmica de um descapotável, que é detido pelo museu norte-americano Lane Motor. O automóvel do lado direito é um Ferrari 512 S Modulo de 1970, que foi criado por Paolo Martin em conjunto com a Pininfarina. Tem um motor V12 com 550 cavalos.

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport. No seu tempo, este Alfa Romeo era classificado com um dos melhores carros de corrida. Equipado com um pequeno motor de seis cilindros e uma carroceira Zagato. Ficou famoso por vencer a difícil corrida Mille Miglia, com o piloto Tazio Nuvolari, que completou a corrida de 1.000 milhas com uma velocidade média de mais de 100 km/h, o que representou um recorde mundial na altura.

Um Lamborghini Marzal de 1967 foi o mais futurista do primeiro dia do evento. Desenhado por Marcello Gandini, com um motor de 175 cavalos, o carro está apenas a 43,3 polegadas do chão e tem a frente totalmente revestida a vidro. Foi conduzido pelo príncipe Rainier e pela princesa Grace Kelly no Grande Prémio do Mónaco de 1967. É detido pelo suíço Albert Speiss.

O arranque do 2019 Concorso d’Eleganza Villa d’Este aconteceu sábado, 25 de maio, em Cernobbio Itália. No Lago de Como, a uma hora do Norte de Milão, este é um dos três principais eventos do circuito de automóveis clássicos e o único que decorre na Europa. O Pebble Beach Concours d’Elegance e o Amelia Island Concours d’Elegance são os outros dois.

Patrocinado principalmente pela BMW e pela fabricante de relógios alemã A. Lange & Sohne, o evento exibe 50 dos carros de coleções ??mais caros e bonitos do mundo, fabricados entre 1925 até hoje. São o sangue azul do mundo automóvel, como um Bentley 4,25 litros de 1936, um Ferrari 250 GT Berlinetta de 1960, um Aston Martin V8 Vantage de 1985, além de um Lamborghini que foi conduzido por Grace Kelly e um roadster BMW que pertenceu a Elvis Presley.

O Villa d’Este Concours começou como uma forma de as fabricantes mostrarem novos modelos para possíveis compradores e homenagearem os carros de corrida vencedores em cidades como Milão e Munique. Agora, talvez seja a exposição de automóveis mais surpreendentemente do mundo, com a mansão histórica Grand Hotel Villa d’Este como pano de fundo, e preços da maioria dos carros em exibição próximos ou acima de 1 milhão de dólares cada um. E este valor exclui as poucas criações modernas e sortudas que ganharam o direito de estacionar nesse ambiente tão eclético. Esses modelos incluem o Bugatti La Voiture Noire, de 12,5 milhões, e o BMW Garmisch, que não tem preço, e foi criado em homenagem a um concept car da BMW de 1970. Os bilhetes para o evento privado no sábado eram vendidos a partir de 490 euros por pessoa.

Os carros foram exibidos durante três dias no Villa d’Este e no Villa Erba. Convidados da França, Alemanha, Suíça, Holanda, Inglaterra, África do Sul, Japão e de outros países usavam fatos verão e vestidos florais enquanto tiravam fotos dos carros, bebiam champanhe e comiam bife.

As chuvas do final da tarde dificultaram os passos de algumas senhoras de salto alto, mas não o trabalho do nosso fotógrafo. Confira na galeria em cima os melhores momentos a que assistimos.