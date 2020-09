Pai e filho que vendem carros usados enriquecem 5 mil milhões num só dia

A Carvana ainda não apresentou um trimestre de lucros desde a sua entrada em bolsa em 2017, mas fez Ernie Garcia II e o seu filho, Ernest Garcia III, duas das pessoas mais ricas dos Estados Unidos.



O Garcia mais velho é o maior acionista da Carvana, retalhista online sediada em Phoenix que vende carros através de gigantescas máquinas de venda automática. O seu filho, Garcia III, é o CEO da empresa. Juntas, as suas fortunas ascendem a 21,4 mil milhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index.



As ações da Carvana dispararam 31% na bolsa de Nova Iorque na passada terça-feira após ter indicado previsões de receitas e margens de lucro recorde. As ações valorizaram quase 150% este ano, à medida que os americanos compram cada vez mais bens, incluindo automóveis, online.





"A covid-19 está a levar os consumidores a procurarem carros usados e a Carvana é um dos principais beneficiários desta tendência", diz Alexander Potter, analista na Piper Sandler, numa nota de research divulgada terça-feira.



A Carvana permite aos clientes escolher de entre os mais de 19 mil carros em stock e completar a compra em apenas 10 minutos, segundo o site da empresa. Os compradores têm a opção de levantar o carro numa das mais de 12 máquinas de venda automática espalhadas pelo país usando uma moeda gigante.



As receitas da empresa duplicaram no ano passado para 3,9 mil milhões de dólares com a venda de cerca de 200 mil veículos. Agora, a Carvana vê um caminho para atingir dois milhões de viaturas por ano.



Garcia II tem uma fortuna de mais de 15 mil milhões de dólares e o seu filho de 6,4 mil milhões, segundo o índice da Bloomberg que acompanha diariamente a fortuna dos 500 mais ricos do mundo.



A Carvana tem sido o alvo de céticos e short-sellers no passado e as suas ações têm apresentado grande volatilidade desde o IPO (Oferta Pública Inicial). Valorizaram mais de 670% desde um mínimo registado em março e a empresa tem uma capitalização bolsista de 36,2 mil milhões de dólares. Cerca de um quarto das ações da empresa em free float são vendidas em posições curtas.



A empresa anunciou terça-feira que vai emitir mil milhões de dólares em obrigações, aproveitando o "boom" na procura dos seus veículos e as yields baixas. Cerca de 600 milhões de dólares serão usados para refinanciar dívida já existente.