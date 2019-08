Peugeot escolhe Portugal para lançar novo 208 à escala mundial

Portugal volta a ser palco de mais uma apresentação mundial da Peugeot já a partir do próximo dia 23 de setembro. Desta vez, trata-se de um dos lançamentos mais aguardados do ano, o do novo Peugeot 208 e da sua variante elétrica e-208, um modelo estratégico para a marca e que se destina ao segmento B, um dos mais importantes do mercado português.





Mais de 700 jornalistas oriundos de 40 países participam nos testes dinâmicos do novo modelo, que têm como base os distritos de Lisboa e Setúbal e se prolongam até 18 de outubro.





É a sexta vez, nos últimos sete anos, que a Peugeot escolhe Portugal para a apresentação mundial de um novo modelo após o novo 508 SW (final de 2018), o SUV 5008 (apresentado no início de 2017), os 308 GT e 308 GTi by Peugeot Sport (ambos em 2015) e a anterior geração do Peugeot 208 (em 2012).





Segundo aos responsáveis da marca francesa, os critérios que presidiram a mais esta opção pelo nosso país foram o clima, a qualidade do acolhimento, a qualidade das infraestruturas e da rede viária, bem como o elevado nível de oferta em termos de hotelaria.





Profundamente renovado, o Peugeot 208 estabelece novos patamares na estratégia de produto do construtor francês e é o novo elemento da visão de futuro da marca.





O visual atlético tem um cunho desportivo distintivo, o ‘design’ apurado e os níveis de qualidade dão-lhe um carácter topo de gama, perfeitamente inserido na subida em gama da PEUGEOT, para o qual contribui também a diferenciação pelas inovações e pelas tecnologias.





O novo Peugeot 208 inicia a via da condução semiautónoma com equipamentos de última geração oriundos de segmentos superiores. Inovador, apresenta ainda a nova geração do Peugeot i-Cockpit com tecnologia 3D.





Desde o lançamento, estará disponível com três energias possíveis: eletricidade, gasolina e gasóleo. A variante e-208, cem por cento elétrica, possui um motor com uma potência de 100 kW (136 cv) e um binário de 260 Nm (disponíveis desde os 0 km/h), capaz de proporcionar reações imediatas, silêncio em estrada e ausência de vibrações.





As animações tecnológicas apresentadas no ecrã central (mostradas em tempo real), permitem acompanhar e avaliar o seu desempenho tecnológico e dinâmico. Dispõe de três modos de condução: Eco para otimização da autonomia; Normal para conforto otimizado e utilização no dia-a-dia; Sport com prioridade às performances e sensações, disponibilizando potência e binário máximos (0 a 100 km/h em 8,1s).