Polestar Precept na abertura do primeiro Polestar Space

A marca sueca de automóveis elétricos Polestar, do grupo Geely, que também detém a Volvo, inaugurou hoje o seu primeiro Polestar Space em Vila do Conde, na área metropolitana do Porto.

O espaço assemelha-se a uma galeria de arte e constitui a representação física da marca, onde os clientes interessados poderão, não só experimentar e realizar testdrives nos automóveis Polestar, como aprender mais sobre a mobilidade elétrica em geral. A inauguração do primeiro Polestar Space em Portugal contou com um convidado especial, o Polestar Precept, que foi apresentado em 2020 como um manifesto representando a ambição e a direção futura da Polestar a nível de design, de tecnologia e de sustentabilidade. A versão de produção deste automóvel denomina-se Polestar 5, e tem lançamento previsto para 2024. Para Miguel Pinto, Managing Director da Polestar Portugal, 'o Precept simboliza muito daquilo que é a nossa marca, onde procuramos, com produtos fabulosos centrados no design, na tecnologia e na sustentabilidade, incentivar a mudança de mentalidades com vista a uma mobilidade mais sustentável. Os visitantes do Polestar Space poderão ficar a conhecer vários produtos da marca sueca como o Polestar 1, edição limitada de um modelo híbrido de alto desempenho, o Polestar 2, fastback elétrico, o Polestar 2 BST 270, edição limitada ainda mais desportiva e dinâmica, o Cake Makka Polestar edition, ciclomotor elétrico, é o Polestar 3, o SUV para a era elétrica que poderá ser visto através da app de realidade aumentada. Atualmente, a Polestar comercializa em Portugal os modelos Polestar 2 (a partir de 53.400€) e o Polestar 3 (a partir de 96.200€).

