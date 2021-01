Porsche alarga gama elétrica Taycan

O mais jovem membro da família Taycan apresenta-se com tração traseira e está disponível com dois modelos de bateria: com a bateria Performance (79,2 kW), de série, disponibiliza 408 cv de potência em ‘overboost’ com Launch Control. Este valor sobe para 476 cv quando equipado com a opcional bateria Performance Plus (93,4 kW). A potência nominal é de 326 cv ou 380 cv, respetivamente. Consoante a bateria, tem até 431 ou 484 km de autonomia.

Em matéria de desempenhos, o Taycan é rápido na aceleração dos zero aos 100 km/h – 5,4 segundos –, seja qual for a especificação da bateria. A velocidade máxima é de 230 km/h em ambas as configurações, enquanto a capacidade máxima de carregamento é de 225 kW (Bateria Performance) ou de 270 kW (Bateria Performance Plus). Isto significa que ambas as baterias podem ser carregadas de cinco a 80 por cento SoC em 22,5 minutos e que a energia para percorrer 100 km é obtida em apenas cinco minutos.

O motor síncrono permanente, colocado no eixo traseiro, tem um comprimento de 130 milímetros, sendo o mesmo que é utilizado no Taycan 4S. O inversor opera até 600 amperes. Adicionalmente, a arquitetura da transmissão inclui também uma caixa de duas velocidades. Tal como nos seus irmãos da gama, destaca-se a gestão inteligente de carregamento, assim como a exemplar aerodinâmica. Com um coeficiente aerodinâmico de 0,22, a sua aerodinâmica contribui significativamente para o baixo consumo de energia e elevada autonomia. A potência máxima de recuperação é de 265 kW.

Tal como nas restantes versões, a lista de equipamento opcional integra elementos como o ‘head-up display’ a cores e o carregador de bordo com 22 kW de capacidade de carga.





Com o seu ‘design’ purista, o Taycan assinala o início de uma nova era. Ao mesmo tempo, mantém o inconfundível ADN do ‘design’ Porsche. A partir da secção dianteira, o desportivo elétrico apresenta-se especialmente baixo e largo, com os guarda-lamas pronunciados. A sua silhueta é definida pela linha de tejadilho desportiva que desce até à traseira, enquanto as linhas laterais esculpidas são também características.

Dentro da gama, as características que distinguem o Taycan são as jantes Taycan Aero de 19" aerodinamicamente otimizadas e as pinças de travão em Preto. O ‘spoiler’ do para-choques dianteiro, as saias laterais e o difusor traseiro em preto são os mesmos que encontramos no Taycan 4S.

De série, o Taycan oferece um interior parcialmente em pele, assim como bancos dianteiros comfort com regulação elétrica em oito vias e duas bagageiras: 84 litros à frente e 407 litros atrás. O modelo é também o primeiro modelo Porsche disponível com um interior totalmente ‘leather-free’, ou seja, concebido a partir de materiais reciclados, o que sublinha o conceito sustentável do automóvel desportivo elétrico.