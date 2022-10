Primeiro "pão de forma" elétrico desembarcou em Portugal

O porto de Setúbal acaba de receber a primeira unidade do ID.Buzz, a nova versão totalmente elétrica do icónico "pão de forma" da Volkswagen, indicou esta terça-feira a SIVA, importadora do grupo automóvel alemão para Portugal.A SIVA indica ainda que as primeiras unidades do ID.Buzz chegarão aos concessionários no início de dezembro. Está também disponível o modelo ID. Buzz Cargo, a versão concebida para o transporte de mercadorias.

"O ID. Buzz chega para marcar uma geração. Temos a certeza de que os portugueses se vão apaixonar por este novo Pão de Forma, 100% elétrico. É um veículo com muito espaço para os ocupantes e com uma enorme bagageira, que traz consigo várias inovações tecnológicas, sendo capaz de se adaptar a diversos estilos de vida modernos, o que também vai despertar a atenção das novas gerações", defende Ricardo Vieira, diretor-geral da Volkswagen Veículos Comerciais, citado no comunicado.



O ID.Buzz First Edition tem uma preço base de 66.500 euros, enquanto ID.Buzz Cargo First Edition custa 46.500 euros + IVA.