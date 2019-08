A produção automóvel em Portugal recuou 1,7% em julho face a igual mês do ano passado. Nos primeiros sete meses do ano, contudo, a produção aumentou 16,2% e supera os 211 mil veículos.

Em julho, a produção de ligeiros de passageiros sofreu uma quebra homóloga de 4,2%, para 20.969 unidades. No acumulado do ano, a produção deste segmento aumentou 18,3%, para 173.085 unidades.



Nos comerciais ligeiros, a produção aumentou 10,8% em julho, para 5.900 viaturas, enquanto nos primeiros sete meses do ano o crescimento é de 8,1%, ascendendo a 34.971 unidades.



A produção de pesados cifrou-se em 450 veículos em julho, menos 23,7% do que em igual mês de 2018. Entre janeiro e julho a produção de veículos pesados aumentou 3,5%, para 3.335 viaturas.



A ACAP assinala que 97% dos veículos produzidos são para exportação.

A produção automóvel em Portugal recuou 1,7% em julho face a igual mês do ano passado, cifrando-se em 27.319 veículos, indicou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos primeiros sete meses do ano, contudo, a produção aumentou 16,2% e ascende a 211.391 unidades, o que representa já o segundo valor mais elevado para um ano desde 2006, apenas atrás do ano passado, quando a produção atingiu um recorde de mais de 294 veículos.