Sindicato diz que Autoeuropa mantém proposta de aumentos salariais que não agrada aos trabalhadores

"Não houve qualquer evolução significativa por parte da Autoeuropa desde o passado mês de março", disse à agência Lusa o coordenador do SITE-Sul, Eduardo Florindo, após uma reunião realizada hoje com a administração da fábrica da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal."A Autoeuropa continua a propor um acordo que prevê aumentos salariais a três anos em função da taxa de inflação, mas a discussão em torno dos aumentos deste ano ainda não está fechada", acrescentou.De acordo com o sindicalista do SITE-Sul, a fábrica de automóveis de Palmela, que teve o seu terceiro melhor ano de sempre em 2020, apesar de ter sido um ano de pandemia, "pode pagar mais aos seus trabalhadores"."Os responsáveis da fábrica de Palmela dizem que não podem viabilizar atualizações salariais mais elevadas para manter a competitividade, mas nós entendemos que o resultado alcançado em 2020 também se deve ao esforço dos trabalhadores. E consideramos que a proposta da empresa é insuficiente", reiterou o sindicalista.No passado mês de março, o SITE-Sul já tinha acusado a Autoeuropa de ter apresentado uma "contraproposta vergonhosa", com redução de rendimentos e regalias, em resposta às reivindicações dos trabalhadores.Em comunicado distribuído hoje, o SITE-Sul reconhece que houve alguns avanços no processo negocial que está em curso e adianta que a Comissão de Trabalhadores já marcou reuniões plenárias para os próximos dias 13 e 14 de maio."Vamos ter de esperar para ver se há a acordo e qual será a decisão dos trabalhadores da Autoeuropa", disse o coordenador do SITE-Sul.A administração da Autoeuropa, como é habitual, não presta declarações durante o processo negocial com a Comissão de Trabalhadores.