Société Générale vai comprar LeasePlan por 4,9 mil milhões de euros

A Société Générale e a sua filial de renting e gestão de frotas ALD assinaram dois memorandos de entendimento para que a ALD compre a totalidade do capital da LeasePlan, concorrente da ALD, criando um gigante com uma frota de cerca de 3,5 milhões de veículos, informa esta quinta-feira o grupo financeiro francês.A operação em que a ALD compra a LeasePlan a um consórcio liderado pela TDR Capital está avaliado em 4,9 mil milhões de euros, diz a Société Générale, e será feita através de uma combinação de dinheiro e ações.A Société Générale compromete-se a permanecer como acionista maioritário da nova empresa, que designa de "NewALD", com uma participação de aproximadamente 53% do capital, enquanto os acionistas da LeasePlan passariam a deter 30,75% da nova empresa.A ALD está presente em 43 países, incluindo Portugal, com um frota total de 1,7 milhões de veículos, enquanto a LeasePlan, que atingiu em Portugal os 60 mil veículos sob gestão, tem uma frota global de 1,8 milhões de viaturas.A operação necessita ainda de "luz verde" das autoridades reguladoras e as empresas esperam que o negócio possa ficar concluído no final deste ano.