Stellantis alcança lucro recorde de 18.625 milhões em 2023

A Stellantis alcançou um lucro recorde de 18.625 milhões de euros em 2023, mais 11%, após um ano com recordes históricos noutras variáveis financeiras, como o volume de negócios e o fluxo de caixa, anunciou esta quinta-feira o fabricante automóvel liderado por Carlos Tavares.O gigante automóvel registou ainda um volume de negócios de 189.544 milhões de euros, mais 6% em 2023, em termos homólogos, após um ano em que vendeu 6,17 milhões de unidades em todo o mundo.O fluxo de caixa livre situou-se em 12.858 milhões de euros, um aumento homólogo de 19%, salientou ainda a empresa em comunicado.A margem operacional recuou 60 pontos base, cifrando-se em 12,8%, ainda assim muito acima da maioria dos rivais do setor.A empresa destaca ainda que "devolveu 6,6 mil milhões de euros em dinheiro aos acionistas em 2023 através de dividendos e recompras de ações, um aumento de 53% em comparação com os 4,3 mil milhões de euros em 2022".A administração da Stellantis indicou ainda que vai propor um dividendo de 1,55 euros por ação, mais 16% do que no ano passado, bem como um programa de recompra de ações no montante de 3 mil milhões de euros."Como acabamos de ultrapassar a marca dos três anos desde a criação da Stellantis, agradeço calorosamente às nossas equipas que estão a executar ao mais alto nível e a contribuir grandemente para a nossa história de crescimento, mesmo com os desafios mais exigentes. Os resultados financeiros recordes de hoje são a prova de que nos tornámos um novo líder global no nosso setor e que continuaremos sólidos enquanto olhamos para um 2024 turbulento", refere Carlos Tavares, citado no comunicado.