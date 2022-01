SunEnergy inaugura o seu primeiro Hub de carregamentos elétricos em Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SunEnergy, empresa portuguesa especialista em soluções de produção solar de energia elétrica, inaugurou em Leiria o seu primeiro Hub de postos de carregamento de veículos elétricos, informa a empresa em comunicado."Este é o primeiro grande passo da SunEnergy na área da mobilidade elétrica, uma nova área de negócio da empresa, que se junta aos painéis solares, a sua principal atividade, e que faz todo o sentido, atendendo ao seu posicionamento enquanto empresa", afirma Raul Santos, diretor geral e fundador da SunEnergy, citado no comunicado.Nas próximas semanas serão colocados em funcionamento outros seis Hubs, localizados em Guimarães, Matosinhos, Viseu, Coimbra, Loures e Loulé.Cada Hub é constituído por um 1 Posto de Carregamento de Veículos Elétricos (PCVE) de 150 kW (Posto de Carregamento Ultra-rápido), com capacidade para carregar 80% de uma bateria em cerca de 30 minutos; 3 PCVE de 50 kW (Posto de Carregamento Rápido), que carregam 80% de uma bateria em cerca de uma hora e meia e 5 PCVE de 22 kW (Posto de Carregamento Normal), que carregam 80% de uma bateria em cerca de três horas e meia.Estes Hubs foram colocados a concurso pela Mobi.e, entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, tendo a SunEnergy vencido sete dos nove concursos.Assim, a SunEnergy foi "a entidade escolhida para a construção das infraestruturas que incluiu toda a obra civil, a colocação de rede de cabos, a instalação de um monobloco de betão com um posto de transformação de 630 kVA, a instalação de 9 PCVE em cada HUB, a sua colocação em funcionamento e também o seu licenciamento junto da DGEG", conclui o documento.