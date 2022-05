SUV elétrico Smart #1 chega em março de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um novo ‘design’ e novas tecnologias, o Smart #1 é o primeiro de uma família de veículos totalmente elétricos que assinala a renovação da marca, agora numa nova fase de desenvolvimento apoiada numa estratégia empresarial ‘dual-home’ da Europa e da China.





Lançado recentemente em Berlim e agora apresentado em Lisboa, o novo modelo caracteriza-se pelo exterior inovador e avançado, incluindo elementos como os puxadores das portas elétricos ocultos e portas sem moldura.

Com uma carroçaria de cinco portas, 4,27 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,64 m de altura, o Smart #1 é um veículo totalmente elétrico. Monta um motor de 272 cv de potência e 343 Nm de binário, colocado atrás, que funciona com a energia de uma bateria de iões de lítio com 66 kWh (62 útil).

Pode ser recarregado em corrente alterna de 10 a 80% a um máximo de 22 kW em menos de três horas, e corrente contínua a 150 kW em menos de de meia hora.





Acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 6,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km/h.

Segundo os dados técnicos da marca, que aguardam a conclusão do processo de homologação europeia, prevista para o segundo semestre deste ano, a autonomia estimada sem emissões varia entre 420 e 440 km.

O habitáculo apresenta linhas modernas e é espaçoso quanto baste par cinco pessoas. A capacidade da bagageira varia entre os 411 e os 273 litros, consoante a posição dos bancos traseiros. À frente, há outro compartimento com cerca de 15 litros de capacidade, que pode servir para guardar os cabos de recarregamento.

O painel de instrumentos oferece dois ecrãs: um com 9,2 polegadas para a instrumentação, outro tátil de 12,8’’ para o sistema de multimédia, que está sempre ligado à Internet e permite receber atualização remota de ‘software’. As várias funções do veículo podem ser acedidas através da instrução vocal ‘Hello Smart’.

Novidade neste Smart #1 é a chave digital que permite aos utilizadores ligarem o veículo através de uma aplicação, que pode ser partilhada. Entre outro equipamento, de série ou opcional, destaca-se ainda o sistema ‘head-up display’, faróis de LED, teto panorâmico em vidro, iluminação ambiente com 64 cores e 20 níveis de intensidade e sistema de som Beats com 13 altifalantes.

Da versão ‘Launch Edition’, vão ser produzidas 1.000 unidades para a Europa. Destas apenas 70 chegarão ao mercado ibérico.