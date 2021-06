Suzuki Vitara n’A Viagem do Elefante’ em 2022

Organizada pelo Clube Escape Livre, em parceria com o projeto Viagem do Elefante - Rota Turística Literária da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, a iniciativa é uma das novidades do calendário de todo terreno turístico de 2022 do Clube, apresentado esta semana em Lisboa.

O programa, a realizar entre os dias 15 e 19 de junho, vai proporcionar um percurso por fora de estrada de grandes e diversificadas paisagens passando por Belém, Constância, Castelo Novo, Belmonte, Sortelha, Guarda, Cidadelhe e Castelo Rodrigo, locais imaginados na estória contada por José Saramago no seu livro "A Viagem do Elefante".

José Saramago conta que existiu, no século XVI, um elefante que caminhou de Lisboa a Viena, para ser oferecido pelo Rei de Portugal, D. João III, ao seu primo, Maximiliano II, Arquiduque da Áustria.

As inscrições abrem a 1 de novembro e estão limitadas a 40 equipas.

Para Luís Celínio presidente do Clube Escape Livre: "A tradição cultural dos eventos Escape Livre ganha nova dimensão com este ‘Off Road Caminho de Salomão’ e o que estamos a preparar para este fim-de-semana alargado de junho é muito mais do que um desafio fora de estrada. É folhear, no terreno, as páginas cativantes deste livro de José Saramago. Daí a ligação ao projeto da rota turística literária da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa".