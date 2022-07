Tesla duplica lucros trimestrais e supera expectativas. Bitcoin faz rombo de 190 milhões

A Tesla fechou o segundo trimestre com 2.259 milhões de dólares de lucro, quase duplicando os resultados obtidos em igual período do ano passado. Os lucros ajustados - excluindo itens extraordinários - ascenderam a 2.620 milhões de dólares. Os números agradaram aos analistas e investidores, tendo superado as estimativas do mercado, que apontavam para um lucro ajustado de 2.112 milhões.



A impulsionar os resultados estiveram as várias subidas nos preços dos automóveis aplicados pela Tesla para fazer frente ao aumento dos custos.



A empresa reiterou também um crescimento anual médio de 50% nas entregas de veículos para os próximos anos, o que ajudou as ações da Tesla a valorizarem até 4,2% no "after-hours", mas acabaram por aliviar dos ganhos, subindo apenas 0,72%.



As receitas da empresa cresceram 42% em termos homólogos, atingindo os 16.934 milhões de dólares. As receitas com as vendas de veículos subiram 43%, enquanto a venda de créditos regulatórios (emissões de dióxido de carbono) recuaram 3%, para 344 milhões de dólares.



A Tesla indica ainda que converteu aproximadamente das suas bitcoin em moeda fiduciária, o que acrescentou 936 milhões de dólares em dinheiro vivo ao seu balanço, mas que se traduz numa perda de cerca de 190 milhões face à queda do valor da criptomoeda.