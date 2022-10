Tesla obtém lucros e receitas recorde mas números desiludem mercado

A Tesla alcançou receitas recorde de 21.454 milhões de dólares no terceiro trimestre, mais 56% do que no período homólogo, revelou esta quarta-feira a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk.A empresa obteve igualmente o maior lucro trimestral em termos ajustados: 3.654 milhões de dólares, que traduzem um crescimento de 75%.Apesar do bom desempenho, a Tesla ficou abaixo das expectativas dos analistas nas receitas - o consenso apontava para um valor de 22,09 mil milhões de dólares - e nas margens brutas do negócio automóvel, que se situaram em 27,9% contra os 28,4% esperados pelo mercado.A Tesla já tinha revelado, a 2 de outubro, os dados da produção e entrega de viaturas , tendo alcançado volumes recorde, mas abaixo das estimativas.As receitas obtidas com créditos regulatórios (emissões de dióxido de carbono) subiram 3% em termos homólogos, para 286 milhões de dólares.A empresa indica que o aumento, em termos homólogos, do preço médio de venda ajudou a impulsionar as receitas, que foram, no entanto, afetadas negativamente por efeitos cambiais.No "after-hours", as ações da Tesla começaram por ganhar 2,7%, até aos 228 dólares, mas à medida que foram sendo digeridos os números reportados inverteram e caíram 4,75%, para os 211,5 dólares.